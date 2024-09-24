С начала суток на фронте произошло 137 боевых столкновений на разных направлениях фронта - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 137 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Об этом говорится в сводке Генштаба, по состоянию на 22.00 24.09.2024, передает УНН.

российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 57 авиаударов, сбросив 82 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения более 730 дронов-камикадзе и осуществили более 3600 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник трижды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска. В то же время авиация врага со стороны Шебекино (рф) нанесла разрушительные удары управляемыми авиационными бомбами по жилым районам и гражданской инфраструктуре Харькова (семь КАБ) и Волчанске.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Синьковки, Стельмаховки, Андреевки, Песчаного, Кругляковки и Лозовой. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак. Вблизи Кругляковки еще идет бой.

На Лиманском направлении российские захватчики 22 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Макеевки, Заречного и Новосадового. Семь боестолкновений еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отбили три штурмовые действия оккупационных войск в сторону Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации атаковал наши позиции вблизи Маньковки, Калиновки, Ступочек и Белой горы. Силы обороны остановили семь атак захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении произошло 10 боев. Россияне также при поддержке авиации штурмовали позиции украинских подразделений в сторону Торецка и Щербиновки. Все атаки агрессора отбиты.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 24 раза атаковал в районах Воздвиженки, Новоторецка, Зеленого Поля, Новогродовки, Красного Яра, Николаевки и Мариновки. Наши защитники отбили 23 штурмовые действия врага. Возле Красного Яра еще продолжается бой.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 328 оккупантов, из них 134 - безвозвратно. Также уничтожено пять танков, шесть ББМ и восемь автомобилей. Еще один танк, три ББМ, 11 артиллерийских систем и три автомобиля были повреждены.

На Кураховском направлении враг совершил 19 попыток прорвать нашу оборону вблизи Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Дальнего, Константиновки и Катериновки. Пятнадцать боестолкновений завершены, еще четыре - до сих пор продолжаются.

На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 52 человека. Также уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.

На Времовском направлении противник восемь раз атаковал наши подразделения возле Угледара, Павловки, Катериновки и Водяного. Половину атак наши воины в настоящее время отбили, еще четыре боестолкновения - продолжаются.

На Приднепровском направлении войска захватчиков трижды безуспешно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Понесли потери и отступили.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами свои села и города, - сообщили в Генштабе.



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