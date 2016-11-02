Вибух пролунав у дворі приватного будинку у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Харкові в дворі приватного будинку стався вибух, постраждалих в результаті вибуху немає. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Харкваської області.
Так, сьогодні близько 06-00 до чергової частини Шевченківського відділення поліції в місті Харкові надійшло повідомлення, що на подвір’ї одного з приватних домоволодінь на вулиці Шатилівській стався вибух.
На місці події поліцейські встановили власника будинку, яким виявився 54-річний чоловік. На момент вибуху він разом з родиною знаходився вдома.Внаслідок події пошкоджено автомобіль “Тойота” та фасади будівель, розташованих поряд з епіцентром вибуху. Постраждалих осіб немає.
За попередніми даними, невідомі кинули у двір потерпілого гранату, яка вибухнула та пошкодила фасад будівель та автівку.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та розшукують осіб, які скоїли даний злочин. Слідчі дії тривають.