Взрыв прогремел во дворе частного дома в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Харькове во дворе частного дома произошел взрыв, пострадавших в результате взрыва нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харкваськои области.
Так, сегодня около 06:00 в дежурную часть Шевченковского отделения полиции в городе Харьков поступило сообщение, что во дворе одного из частных домовладений на улице Шатиловской произошел взрыв.
На месте происшествия полицейские установили владельца дома, которым оказался 54-летний мужчина. На момент взрыва он вместе с семьей находился дома. В результате проишествия поврежден автомобиль "Тойота" и фасады зданий, расположенных рядом с эпицентром взрыва. Пострадавших нет.
По предварительным данным, неизвестные бросили во двор потерпевшего гранату, которая взорвалась и повредила фасады зданий и автомобиль.
Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают нарушителей, совершивших данное преступление. Следственные действия продолжаются.