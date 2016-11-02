Взрыв прогремел во дворе частного дома в Харькове

Так, сегодня около 06:00 в дежурную часть Шевченковского отделения полиции в городе Харьков поступило сообщение, что во дворе одного из частных домовладений на улице Шатиловской произошел взрыв.

На месте происшествия полицейские установили владельца дома, которым оказался 54-летний мужчина. На момент взрыва он вместе с семьей находился дома. В результате проишествия поврежден автомобиль "Тойота" и фасады зданий, расположенных рядом с эпицентром взрыва. Пострадавших нет.

По предварительным данным, неизвестные бросили во двор потерпевшего гранату, которая взорвалась и повредила фасады зданий и автомобиль.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают нарушителей, совершивших данное преступление. Следственные действия продолжаются.