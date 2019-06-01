Вибух на заводі в РФ: кількість постраждалих зросла до 38
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Кількість постраждалих при вибухах на заводі "Кристал" в Дзержинську Нижегородської області збільшилася до 38 осіб. Про це повідомив ТАСС з посиланням на дані МНС, передає УНН.
"Постраждали 38 осіб, четверо з них знаходяться у важкому стані", - повідомили в МНС. При цьому у відомстві уточнили, що стан 25 постраждалих оцінюється як середнього ступеня тяжкості, у дев'яти легкі травми. Загиблих немає.
Також в МНС додали, що на місці вибухів відкритого горіння немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в результаті вибуху на заводі в Дзержинську Нижегородської області Росії постраждало 19 осіб.
Як повідомляв УНН, два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижегородської області Росії, в результаті чого почалася пожежа.