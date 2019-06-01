В результате взрыва на заводе в РФ пострадало 19 человек

По информации телеканала, взрыв полностью обрушил здание цеха, где хранились боеприпасы.



Телеграм-канал Mash сообщил, что с территории завода вывезли 15 раненых, четверых из них отправили в больницу. Еще, как минимум, 15 человек вывели за территорию предприятия. Эвакуация продолжается из-за опасности повторного взрыва.

Также сообщается об отсутствии телефонной связи с заводом.



Напомним, два взрыва произошло в западной части Дзержинска в Нижегородской области России, в результате чего начался пожар.