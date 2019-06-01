В результате взрыва на заводе в РФ пострадало 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В результате взрыва на заводе в Дзержинске Нижегородской области России пострадало 19 человек. Об этом сообщает ТК "Дождь" со ссылкой на Минздрав Нижегородской области, передает УНН.
По информации телеканала, взрыв полностью обрушил здание цеха, где хранились боеприпасы.
Телеграм-канал Mash сообщил, что с территории завода вывезли 15 раненых, четверых из них отправили в больницу. Еще, как минимум, 15 человек вывели за территорию предприятия. Эвакуация продолжается из-за опасности повторного взрыва.
Также сообщается об отсутствии телефонной связи с заводом.
Напомним, два взрыва произошло в западной части Дзержинска в Нижегородской области России, в результате чего начался пожар.