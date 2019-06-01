У результаті вибуху на заводі в РФ постраждало 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. В результаті вибуху на заводі в Дзержинську Нижегородської області Росії постраждало 19 осіб. Про це повідомляє ТК "Дождь" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Нижегородської області, передає УНН.
За інформацією телеканалу, вибух повністю обрушив будинок цеху, де зберігалися боєприпаси.
Телеграм-канал Mash повідомив, що з території заводу вивезли 15 поранених, четверо з них відправили до лікарні. Ще, як мінімум, 15 осіб вивели за територію підприємства. Евакуація триває через небезпеку повторного вибуху.
Також повідомляється про відсутність телефонного зв'язку з заводом.
Нагадаємо, два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижегородської області Росії, в результаті чого почалася пожежа.