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У результаті вибуху на заводі в РФ постраждало 19 осіб

У результаті вибуху на заводі в РФ постраждало 19 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. В результаті вибуху на заводі в Дзержинську Нижегородської області Росії постраждало 19 осіб. Про це повідомляє ТК "Дождь" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Нижегородської області, передає УНН.

За інформацією телеканалу, вибух повністю обрушив будинок цеху, де зберігалися боєприпаси.

Телеграм-канал Mash повідомив, що з території заводу вивезли 15 поранених, четверо з них відправили до лікарні. Ще, як мінімум, 15 осіб вивели за територію підприємства. Евакуація триває через небезпеку повторного вибуху.
Також повідомляється про відсутність телефонного зв'язку з заводом.

Нагадаємо, два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижегородської області Росії, в результаті чого почалася пожежа.

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