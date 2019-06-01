Взрыв на заводе в РФ: число пострадавших возросло до 38
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Число пострадавших при взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 38 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные МЧС, передает УНН.
"Пострадали 38 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщили в МЧС. При этом в ведомстве уточнили, что состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, у девяти легкие травмы. Погибших нет.
Также в МЧС добавили, что на месте взрывов открытого горения нет.
Напомним, ранее собщалось, что в результате взрыва на заводе в Дзержинске Нижегородской области России пострадало 19 человек.
Как сообщал УНН, два взрыва произошло в западной части Дзержинска в Нижегородской области России, в результате чего начался пожар.