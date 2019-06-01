Взрыв на заводе в РФ: число пострадавших возросло до 38

"Пострадали 38 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщили в МЧС. При этом в ведомстве уточнили, что состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, у девяти легкие травмы. Погибших нет.



Также в МЧС добавили, что на месте взрывов открытого горения нет.



Напомним, ранее собщалось, что в результате взрыва на заводе в Дзержинске Нижегородской области России пострадало 19 человек.



Как сообщал УНН, два взрыва произошло в западной части Дзержинска в Нижегородской области России, в результате чего начался пожар.