Вибух на нафтобазі в окупованому Севастополі: з'явились фото наслідків із супутника
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Супутник Planet Labs зафіксував наслідки від вибуху, який стався в ніч проти 29 квітня на нафтобазі, що розташована між Козачою та Камишовою бухтами тимчасово окупованого Севастополя (АР Крим). На фото, які є у розпорядженні «Радіо Свобода», можна побачити кілька згорілих резервуарів, де, ймовірно, зберігали нафтопродукти, передає УНН.
Деталі
За версією окупаційної влади Криму, по нафтобазі влучив безпілотник, постраждалих внаслідок вибуху немає.
У коментарі ЗМІ експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко повідомив, що ця нафтобаза належить до Чорноморського флоту рф, який базується в окупованому Севастополі. За його словами, таких нафтобаз у Севастополі ще щонайменше три.
Додамо
Українська розвідка також стверджує, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту.
«Бавовна» у Севастополі – Божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п’ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою», – заявив представник ГУР.
Пізніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк назвала удар по нафтобазі в окупованому Севастополі «одним з елементів підготовки до потужних дій активних наших Сил оборони».