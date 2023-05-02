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Вибух на нафтобазі в окупованому Севастополі: з'явились фото наслідків із супутника

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Супутник Planet Labs зафіксував наслідки від вибуху, який стався в ніч проти 29 квітня на нафтобазі, що розташована між Козачою та Камишовою бухтами тимчасово окупованого Севастополя (АР Крим). На фото, які є у розпорядженні «Радіо Свобода», можна побачити кілька згорілих резервуарів, де, ймовірно, зберігали нафтопродукти, передає УНН.

Деталі

За версією окупаційної влади Криму, по нафтобазі влучив безпілотник, постраждалих внаслідок вибуху немає.

У коментарі ЗМІ експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко повідомив, що ця нафтобаза належить до Чорноморського флоту рф, який базується в окупованому Севастополі. За його словами, таких нафтобаз у Севастополі ще щонайменше три.

Додамо

Українська розвідка також стверджує, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту.

«Бавовна» у Севастополі – Божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п’ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою», – заявив представник ГУР.

Пізніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк назвала удар по нафтобазі в окупованому Севастополі «одним з елементів підготовки до потужних дій активних наших Сил оборони».

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