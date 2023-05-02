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Взрыв на нефтебазе в оккупированном Севастополе: появились фото последствий со спутника

Киев • УНН

 • 462012 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Спутник Planet Labs зафиксировал последствия взрыва, произошедшего в ночь на 29 апреля на нефтебазе, расположенной между Казачьей и Камышовой бухтами временно оккупированного Севастополя (АР Крым). На фото, которые есть в распоряжении «Радио Свобода», можно увидеть несколько сгоревших резервуаров, где, вероятно, хранили нефтепродукты, передает УНН.

Детали

По версии оккупационных властей Крыма, по нефтебазе попал беспилотник, пострадавших в результате взрыва нет.

В комментарии СМИ эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко сообщил, что эта нефтебаза принадлежит к Черноморскому флоту рф, базирующемуся в оккупированном Севастополе. По его словам, таких нефтебаз в Севастополе еще не менее трех.

Добавим

Украинская разведка утверждает, что уничтоженные нефтепродукты предназначались для российского Черноморского флота.

«Хлопок» в Севастополе – Божья казнь, в том числе за убитых гражданских граждан в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной», – заявил представитель ГУР.

Позже руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк назвала удар по нефтебазе в оккупированном Севастополе «одним из элементов подготовки к мощным действиям активных наших Сил обороны».

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