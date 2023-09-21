Вибух на газопроводі в Румунії: відомо про чотирьох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сьогодні вранці в румунському місті Келіменешть стався вибух на газопроводі, розташованому на будівельному майданчику на шосе A7. В результаті вибуху загинули четверо людей і ще п'ятеро отримали опіки, повідомляє CNN, передає УНН.
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За попередньою інформацією, вибух стався після того, як робітники, які працювали на трасі A7 Молдова, пошкодили газову трубу.
Внаслідок цього постраждало 5 людей, вони були доставлені до лікарні в місті Аджуд з опіками тіла. Також відомо про 4 загиблих, їх обвуглені тіла були знайдені на місці події.
Момент вибуху в Келіменешті зафільмувала камера спостереження. На знімках видно, як величезна вогняна куля піднімається в повітря на кілька десятків метрів.
Також відомо, що на місце події було мобілізовано понад 20 машин пожежної служби та швидкої допомоги. Вогнеборцям знадобилося близько трьох годин, аби загасити вогонь.
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