Взрыв на газопроводе в Румынии: известно о четырех погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Сегодня утром в румынском городе Келименешть произошел взрыв на газопроводе, расположенном на строительной площадке на шоссе A7. В результате взрыва погибли четыре человека и еще пятеро получили ожоги, сообщает CNN, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, взрыв произошел после того, как рабочие, которые работали на трассе A7 Молдова, повредили газовую трубу.
В результате этого пострадало 5 человек, они были доставлены в больницу в городе Аджуд с ожогами тела. Также известно о 4 погибших, их обугленные тела были найдены на месте происшествия.
Момент взрыва в Келименешти сняла камера наблюдения. На снимках видно, как огромный огненный шар поднимается в воздух на несколько десятков метров.
Также известно, что на место происшествия было мобилизовано более 20 машин пожарной службы и скорой помощи. Пожарным понадобилось около трех часов, чтобы потушить огонь.
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