Взрыв на газопроводе в Румынии: известно о четырех погибших

Детали

По предварительной информации, взрыв произошел после того, как рабочие, которые работали на трассе A7 Молдова, повредили газовую трубу.

В результате этого пострадало 5 человек, они были доставлены в больницу в городе Аджуд с ожогами тела. Также известно о 4 погибших, их обугленные тела были найдены на месте происшествия.

Момент взрыва в Келименешти сняла камера наблюдения. На снимках видно, как огромный огненный шар поднимается в воздух на несколько десятков метров.

Также известно, что на место происшествия было мобилизовано более 20 машин пожарной службы и скорой помощи. Пожарным понадобилось около трех часов, чтобы потушить огонь.

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