Виборці американського Денвера схвалили декриміналізацію галюциногенних грибів

Попри те, що чиновникам на виборах потрібен час до середи, щоб підвести підсумки голосування, наразі 50,6 відсотка з 176 тисяч виборців проголосували “так”, а 49,4 відсотка сказали “ні” декриміналізації.

“Ми посилаємо чіткий сигнал решті країні”, — сказав автор ініціативи з декриміналізації грибів Кевін Меттьюс. “Америка готова говорити про псилоцибін. У нас багато роботи, ми готові до неї, і ми не можемо бути щасливішими”.

Підтримана жителями Денвера ініціатива передбачає, що поліція не буде заарештовувати і притягати до кримінальної відповідальності людей, які зберігають галюциногенні гриби для особистого використання. При цьому продаж грибів все одно залишається незаконною.

Прихильники декриміналізації “магічних грибів” заявляють про їх терапевтичні властивості через вміст псилоцибіна, кажучи, що вони можуть бути дієвими ліками від депресії, а також ефективними в лікуванні тривожності, депресії і наркоманії. Деякі з цих тверджень підкріплені дослідниками, які також відзначають, що псилоцибін є потужним препаратом, який слід приймати тільки під суворим контролем, зазначає Los Angeles Times.

Нагадаємо, раніше у сенаті США внесли законопроект, який дозволить узаконити марихуану по всій країні.