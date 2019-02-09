У США запропонували узаконити марихуану по всій країні

"Новий законопроект у сенатську п'ятницю ознаменує тектонічні зміни в законодавстві США про наркотики, легалізувавши марихуану по всій країні", - пише видання.

"Федеральна заборона на марихуану неправильна, просто і ясно. Занадто багато життів було витрачено даремно, і занадто багато економічних можливостей було втрачено", - заявив сенатор від штату Орегон Рон Вайден, який представив законопроект.

Новим законопроектом S.420 адміністрації по боротьбі з наркотиками США надається 60 днів, щоб виключити канабіс зі списку наркотичних речовин. Ним також встановлюється податок на речовину і механізм видачі дозволів на роздрібний продаж і спеціальне маркування, таке як у тютюну і алкоголю.

"Це було б величезним зрушенням, оскільки лише окремі штати за останні десятиліття дозволили часткову легалізацію і декриміналізацію канабісу, але федеральний уряд як і раніше вважає це речовиною "Списку I" - поряд з важкими наркотиками, такими як метамфетамін і героїн", - зазначає видання.

Нагадаємо, Супрун підтримала легалізацію медичного канабісу.