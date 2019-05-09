Избиратели американского Денвера одобрили декриминализацию галлюциногенных грибов

Несмотря на то, что чиновникам на выборах нужно время до среды, чтобы подвести итоги голосования, пока 50,6 процента с 176 тысяч избирателей проголосовали “да”, а 49,4 процента сказали “нет” декриминализации.

“Мы посылаем четкий сигнал остальной части страны”, — сказал автор инициативы по декриминализации грибов Кевин Мэттьюс. “Америка готова говорить о псилоцибинах. У нас много работы, мы готовы к ней, и мы не можем быть счастливее”.



Поддержанная жителями Денвера инициатива предусматривает, что полиция не будет арестовывать и привлекать к уголовной ответственности людей, которые сохраняют галлюциногенные грибы для личного использования. При этом продажа грибов все равно остается незаконной.

Сторонники декриминализации “магических грибов” заявляют об их терапевтических свойствах из-за содержания псилоцибина, говоря, что они могут быть действенным лекарством от депрессии, а также эффективными в лечении тревожности, депрессии и наркомании. Некоторые из этих утверждений подкреплены исследователями, которые также отмечают, что псилоцибин является мощным препаратом, который следует принимать только под строгим контролем, отмечает Los Angeles Times.

Напомним, ранее в сенате США внесли законопроект, который позволит узаконить марихуану по всей стране.