Вибори у США: перерахунок голосів у Вісконсині збільшив відрив Байдена

Так, повідомляється, що в окрузі Мілуокі проголосували близько 460 тис. виборців. У результаті перерахунку, у "скарбничку" Байдена було додано 257 голосів, Трампу - 125. Байден був оголошений переможцем виборів у Вісконсині - він обійшов Трампа більш ніж на 20 тис. голосів.

Раніше штаб Трампа вимагав перерахунку у двох найбільш густонаселених округах, в основному, де підтримують демократів. За перерахунок штаб Трампа заплатив 3 млн доларів.

Відзначається, що перерахунок у другому окрузі - Дейн - повинен бути завершений у неділю.

За даними журналістів, очікується, що кампанія Трампа подасть судовий позов, щоб оскаржити результати виборів у всьому штаті. Однак часу для цього залишається мало: Вісконсин планує сертифікувати результати президентських виборів у вівторок.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що демократ Джозеф Байден стане президентом США "тільки у тому випадку", якщо зможе довести, що його перемога на нинішніх виборах не була шахрайською.