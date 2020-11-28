Вибори у США: перерахунок голосів у Вісконсині збільшив відрив Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Перерахунок голосів у найбільшому окрузі штату Вісконсин, проведений на вимогу кампанії президента Дональда Трампа, завершився у п'ятницю. У результаті, Джо Байден збільшив відрив від Трампа, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".
Так, повідомляється, що в окрузі Мілуокі проголосували близько 460 тис. виборців. У результаті перерахунку, у "скарбничку" Байдена було додано 257 голосів, Трампу - 125. Байден був оголошений переможцем виборів у Вісконсині - він обійшов Трампа більш ніж на 20 тис. голосів.
Раніше штаб Трампа вимагав перерахунку у двох найбільш густонаселених округах, в основному, де підтримують демократів. За перерахунок штаб Трампа заплатив 3 млн доларів.
Відзначається, що перерахунок у другому окрузі - Дейн - повинен бути завершений у неділю.
За даними журналістів, очікується, що кампанія Трампа подасть судовий позов, щоб оскаржити результати виборів у всьому штаті. Однак часу для цього залишається мало: Вісконсин планує сертифікувати результати президентських виборів у вівторок.
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що демократ Джозеф Байден стане президентом США "тільки у тому випадку", якщо зможе довести, що його перемога на нинішніх виборах не була шахрайською.