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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 46827 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 60647 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109676 просмотра

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Выборы в США: пересчет голосов в Висконсине увеличил отрыв Байдена

Выборы в США: пересчет голосов в Висконсине увеличил отрыв Байдена

Киев  •  УНН

 • 15880 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Пересчет голосов в самом большом округе штата Висконсин, проведенный по требованию кампании президента Дональда Трампа, завершился в пятницу. В результате, Джо Байден увеличил отрыв от Трампа, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Так, сообщается, что в округе Милуоки проголосовали около 460 тыс. избирателей. В результате пересчета, в "копилку" Байдена было добавлено 257 голосов, Трампу - 125. Байден был объявлен победителем выборов в Висконсине - он обошел Трампа более чем на 20 тыс. голосов.

Ранее штаб Трампа потребовал пересчета в двух самых густонаселенных округах, в основном, где поддерживают демократов. За пересчет штаб Трампа заплатил 3 млн долларов.

Отмечается, что перерасчет во втором округе - Дейн - должен быть завершен в воскресенье.

По данным журналистов, ожидается, что кампания Трампа подаст судебный иск, чтобы обжаловать результаты выборов во всем штате. Однако времени для этого остается мало: Висконсин планирует сертифицировать результаты президентских выборов во вторник.

Напомним, накануне Трамп заявил, что демократ Джозеф Байден станет президентом США "только в том случае", если сможет доказать, что его победа на нынешних выборах не была мошеннической.

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