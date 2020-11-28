Выборы в США: пересчет голосов в Висконсине увеличил отрыв Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Пересчет голосов в самом большом округе штата Висконсин, проведенный по требованию кампании президента Дональда Трампа, завершился в пятницу. В результате, Джо Байден увеличил отрыв от Трампа, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Так, сообщается, что в округе Милуоки проголосовали около 460 тыс. избирателей. В результате пересчета, в "копилку" Байдена было добавлено 257 голосов, Трампу - 125. Байден был объявлен победителем выборов в Висконсине - он обошел Трампа более чем на 20 тыс. голосов.
Ранее штаб Трампа потребовал пересчета в двух самых густонаселенных округах, в основном, где поддерживают демократов. За пересчет штаб Трампа заплатил 3 млн долларов.
Отмечается, что перерасчет во втором округе - Дейн - должен быть завершен в воскресенье.
По данным журналистов, ожидается, что кампания Трампа подаст судебный иск, чтобы обжаловать результаты выборов во всем штате. Однако времени для этого остается мало: Висконсин планирует сертифицировать результаты президентских выборов во вторник.
Напомним, накануне Трамп заявил, что демократ Джозеф Байден станет президентом США "только в том случае", если сможет доказать, что его победа на нынешних выборах не была мошеннической.