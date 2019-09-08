Вибори у РФ: в окупованому Севастополі рекордно низька явка

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Явка на "виборах депутатів Законодавчих зборів" в окупованому Севастополі до полудня становила 12,25%, що є найнижчим показником на виборах регіонального та федерального рівня за всі п'ять років після окупації півострова Росією. Про це в неділю повідомив журналістам "голова виборчкому" Сергій Даниленко, передає УНН із посиланням на ТАСС.