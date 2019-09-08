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Вибори у РФ: в окупованому Севастополі рекордно низька явка

Вибори у РФ: в окупованому Севастополі рекордно низька явка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Явка на "виборах депутатів Законодавчих зборів" в окупованому Севастополі до полудня становила 12,25%, що є найнижчим показником на виборах регіонального та федерального рівня за всі п'ять років після окупації півострова Росією. Про це в неділю повідомив журналістам "голова виборчкому" Сергій Даниленко, передає УНН із посиланням на ТАСС

"Станом на 12 годину явка склала 12,25% виборців. Для порівняння: на виборах Заксобранія першого складу - 18,92%, на виборах губернатора було 14,9%, на виборах в Держдуму у 2016 році - 20,32%, на виборах президента - 35,08%. Поки явка за всі минулі п'ять кампаній нижча. Будемо сподіватися, що погода погіршиться і люди підуть на виборчі дільниці", - сказав Даниленко.

Як пише видання, загальна кількість виборців, згідно зі списками, становить 320,5 тис. осіб. Даниленко ж уточнив, що до кінця дня ця цифра може змінитися: додадуться виборці, яких з якихось причин раніше не внесли до списків.

Зазначено, що "парламент" Севастополя, вибори в який проходять 8 вересня, в єдиний день голосування, складається з 24 депутатів: 16 з них будуть обрані за партійними списками, ще 8 - по одномандатних округах. "Чинний депутатський корпус" був обраний у вересні 2014 року – незабаром після окупації Криму і Севастополя Росією.

Нагадаємо, у Росії стартував єдиний день голосування.

Прокуратура Криму закликала не брати участь у незаконних виборах, які Росія проводить сьогодні на тимчасово окупованій території півострову. 

У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через "вибори" в окупованому Криму.

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