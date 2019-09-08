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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109401 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121005 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112570 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118656 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124339 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150368 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150097 просмотра

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Выборы в РФ: в оккупированном Севастополе рекордно низкая явка

Выборы в РФ: в оккупированном Севастополе рекордно низкая явка

Киев  •  УНН

 • 20712 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Явка на "выборах депутатов Законодательного собрания" в оккупированном Севастополе к полудню составила 12,25%, что является самым низким показателем на выборах регионального и федерального уровня за все пять лет после оккупации полуострова Россией. Об этом в воскресенье сообщил журналистам "глава избиркома" Сергей Даниленко, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 12:00 явка составила 12,25% избирателей. Для сравнения: на выборах Заксобрания первого состава - 18,92%, на выборах губернатора было 14,9%, на выборах в Госдуму в 2016 году - 20,32%, на выборах президента - 35,08%. Пока явка за все прошедшие пять кампаний ниже. Будем надеяться, что погода ухудшится и люди пойдут на избирательные участки", - сказал Даниленко.

Как пишет издание, общее количество избирателей, согласно спискам, составляет 320,5 тыс. человек. Даниленко же уточнил, что до конца дня эта цифра может измениться: добавятся избиратели, которых по каким-то причинам ранее не внесли в списки.

Указано, что "парламент" Севастополя, выборы в который проходят 8 сентября, в единый день голосования, состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, еще 8 - по одномандатным округам. "Действующий депутатский корпус" был избран в сентябре 2014 года - вскоре после оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Напомним, в России стартовал единый день голосования.

Прокуратура Крыма призвала не участвовать в незаконных выборах, которые Россия проводит сегодня на временно оккупированной территории полуострова.

В свою очередь, МИД Украины призвал усилить международное давление на Россию из-за "выборов" в оккупированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

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