Выборы в РФ: в оккупированном Севастополе рекордно низкая явка

"По состоянию на 12:00 явка составила 12,25% избирателей. Для сравнения: на выборах Заксобрания первого состава - 18,92%, на выборах губернатора было 14,9%, на выборах в Госдуму в 2016 году - 20,32%, на выборах президента - 35,08%. Пока явка за все прошедшие пять кампаний ниже. Будем надеяться, что погода ухудшится и люди пойдут на избирательные участки", - сказал Даниленко.

Как пишет издание, общее количество избирателей, согласно спискам, составляет 320,5 тыс. человек. Даниленко же уточнил, что до конца дня эта цифра может измениться: добавятся избиратели, которых по каким-то причинам ранее не внесли в списки.

Указано, что "парламент" Севастополя, выборы в который проходят 8 сентября, в единый день голосования, состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, еще 8 - по одномандатным округам. "Действующий депутатский корпус" был избран в сентябре 2014 года - вскоре после оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Напомним, в России стартовал единый день голосования.

Прокуратура Крыма призвала не участвовать в незаконных выборах, которые Россия проводит сегодня на временно оккупированной территории полуострова.

В свою очередь, МИД Украины призвал усилить международное давление на Россию из-за "выборов" в оккупированном Крыму.