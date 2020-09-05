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Вибори на Донбасі треба проводити за українськими законами, а не для “призначення когось” — Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Проводити місцеві вибори на окупованому Донбасі треба за українськими законами, а не для “призначення когось”. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає УНН.

Вибори на Донбасі треба проводити за українськими законами, а не для “призначення когось” — Разумков

“Верховна Рада робила, робить і буде робити все від неї залежне для того, щоб в Україні наступив мир, щоб ми повернули свої тимчасово окуповані території, і ми готові над цим працювати, але працювати інтересах виключно нашої держави, робити все, що створити додаткові можливості для України, а не для будь кого іншого”, — запевнив Разумков.

За його словами, вибори на окупованому Донбасі треба проводити, “якщо є хоч найменша можливість їх провести”.

“Але, якщо такої можливості нема, то треба виходити і чесно говорить. Вибори повинні проводитись за українським законодавством. Вибори повинні бути з доступом усіх політичних сил до цього процесу. Вибори повинні відбутися під наглядом міжнародних спостерігачів, з доступом журналістів, щоб це були вибори, а не призначення когось”, — наголосив голова ВР.

Нагадаємо, в Україні офіційно стартував виборчий процес на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня.

Вибори до місцевих рад 25 жовтня можуть бути найбільш складними за останній час, оскільки проводитимуться в умовах зростаючої епідемічної загрози у зв’язку з пандемією COVID-19.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України призначила чергові місцеві вибори на неділю, 25 жовтня 2020 року. Місцеві вибори не будуть проводитися на території анексованого Криму, в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також до Донецької та Луганської обласних рад.

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