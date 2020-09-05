Выборы на Донбассе надо проводить по украинским законам, а не для "назначения кого-то" — Разумков

“Верховная Рада делала, делает и будет делать все от нее зависящее для того, чтобы в Украине наступил мир, чтобы мы вернули свои временно оккупированные территории, и мы готовы над этим работать, но работать в интересах исключительно нашей страны, делать все, чтобы создать дополнительные возможности для Украины, а не для какого либо другого”, — заверил Разумков.

По его словам, выборы на оккупированном Донбассе надо проводить, “если есть хоть малейшая возможность их провести”.

“Но, если такой возможности нет, так надо выходить и честно говорить. Выборы должны проводиться по украинскому законодательству. Выборы должны быть с доступом всех политических сил к этому процессу. Выборы должны состояться под наблюдением международных наблюдателей, с доступом журналистов, чтобы это были выборы, а не назначение кого-то”, — подчеркнул председатель ВР.

Напомним, в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах, назначенных на 25 октября.

Выборы в местные советы 25 октября могут быть наиболее сложными за последнее время, поскольку будут проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины назначила очередные местные выборы на воскресенье, 25 октября 2020 года. Местные выборы не будут проводиться на территории аннексированного Крыма, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Донецкий и Луганский областные советы.