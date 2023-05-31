Весна "попрощається" теплом і дощами: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні по Україні очікуються дощі на сході та у Карпатському регіоні, температура повітря вдень підніметься до 25 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, 31 травня у південно-східній та східній частинах країни, удень місцями і на Прикарпатті та Закарпатті короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, у західних областях 7-12°; вдень 20-25°, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях 17-22°, в Карпатах 13-18°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°, у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.