Весна "попрощается" теплом и дождями: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Сегодня по Украине ожидаются дожди на востоке и в Карпатском регионе, температура воздуха днем поднимется до 25 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По данным синоптиков, 31 мая в юго-восточной и восточной частях страны, днем местами и на Прикарпатье и Закарпатье кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°, в западных областях 7-12°; днем 20-25°, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях 17-22°, в Карпатах 13-18°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°.