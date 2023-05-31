Весна "попрощается" теплом и дождями: прогноз погоды на сегодня

Детали

По данным синоптиков, 31 мая в юго-восточной и восточной частях страны, днем местами и на Прикарпатье и Закарпатье кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, в западных областях 7-12°; днем 20-25°, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях 17-22°, в Карпатах 13-18°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°.