Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
Київ • УНН
Катя Сільченко та Сергій Неклева одружилися на фінальному показі Ukrainian Fashion Week. Церемонія відбулася на подіумі, серед гостей були українські зірки.
Фінальний показ Ukrainian Fashion Week перетворився на справжню сенсацію - дизайнерка та засновниця бренду "The Coat" Катя Сільченко одружилася з івент-менеджером Сергієм Неклевою прямо на подіумі. Про це пара повідомила на своїй сторінці в Instagram, пише УНН.
Деталі
Let your Monday be my wed…08.09.2025
Для дизайнерки це вже другий шлюб. У 2014 році вона одружилася із бізнесменом Камо Багдасаряном, з яким має спільну доньку. У 2020 році пара розлучилася, як зазначала сама Сільченко - через проблеми, які виникли на тлі пандемії.
Втім у квітні 2025 року івент-менеджер Сергій Неклева, з яким мисткиня перебувала у стосунках, змінив свій статус у Facebook на "одружений із Сільченко", що змісило шанувальників думати, що пара побралась таємно.
Втім вчора церемонію провели просто на подіумі. Ведучою стала засновниця UFW Ірина Данилевська. Серед гостей були MONATIK, Наталія Могилевська, Ірина Горова, Віра Брежнєва, Маша Єфросиніна, Юрій Горбунов, Катя Осадча та інші зірки.
Хто успадкує імперію Armani: план наступності залишається загадкою05.09.25, 21:07 • 11719 переглядiв