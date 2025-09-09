$41.250.03
Ексклюзив
07:10 • 2332 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 3870 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 4152 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 7658 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 18240 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 31956 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 36008 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 27642 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 48157 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 27022 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Катя Сільченко та Сергій Неклева одружилися на фінальному показі Ukrainian Fashion Week. Церемонія відбулася на подіумі, серед гостей були українські зірки.

Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week

Фінальний показ Ukrainian Fashion Week перетворився на справжню сенсацію - дизайнерка та засновниця бренду "The Coat"  Катя Сільченко одружилася з івент-менеджером Сергієм Неклевою прямо на подіумі. Про це пара повідомила на своїй сторінці в Instagram, пише УНН.

Деталі

Let your Monday be my wed…08.09.2025

 - йдеться у дописі, що перекладається, як "Нехай твій понеділок буде моїм весіллям".

Для дизайнерки це вже другий шлюб. У 2014 році вона одружилася із бізнесменом Камо Багдасаряном, з яким має спільну доньку. У 2020 році пара розлучилася, як зазначала сама Сільченко - через проблеми, які виникли на тлі пандемії.

Втім у квітні 2025 року івент-менеджер Сергій Неклева, з яким мисткиня перебувала у стосунках, змінив свій статус у Facebook на "одружений із Сільченко", що змісило шанувальників думати, що пара побралась таємно.

Втім вчора церемонію провели просто на подіумі. Ведучою стала засновниця UFW Ірина Данилевська. Серед гостей були MONATIK, Наталія Могилевська, Ірина Горова, Віра Брежнєва, Маша Єфросиніна, Юрій Горбунов, Катя Осадча та інші зірки.

Хто успадкує імперію Armani: план наступності залишається загадкою05.09.25, 21:07 • 11719 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоПодіїУНН Lite