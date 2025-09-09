Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
Киев • УНН
Катя Сильченко и Сергей Неклева поженились на финальном показе Ukrainian Fashion Week. Церемония состоялась на подиуме, среди гостей были украинские звезды.
Финальный показ Ukrainian Fashion Week превратился в настоящую сенсацию - дизайнер и основательница бренда "The Coat" Катя Сильченко вышла замуж за ивент-менеджера Сергея Неклеву прямо на подиуме. Об этом пара сообщила на своей странице в Instagram, пишет УНН.
Подробности
Пусть твой понедельник будет моей свадьбой…08.09.2025
Для дизайнера это уже второй брак. В 2014 году она вышла замуж за бизнесмена Камо Багдасаряна, с которым у нее есть общая дочь. В 2020 году пара развелась, как отмечала сама Сильченко - из-за проблем, возникших на фоне пандемии.
Однако в апреле 2025 года ивент-менеджер Сергей Неклева, с которым художница состояла в отношениях, изменил свой статус в Facebook на "женат на Сильченко", что заставило поклонников думать, что пара поженилась тайно.
Однако вчера церемонию провели прямо на подиуме. Ведущей стала основательница UFW Ирина Данилевская. Среди гостей были MONATIK, Наталья Могилевская, Ирина Горовая, Вера Брежнева, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Катя Осадчая и другие звезды.
Кто унаследует империю Armani: план преемственности остается загадкой05.09.25, 21:07 • 11719 просмотров