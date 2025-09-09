Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:10 • 2194 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 3680 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 4048 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 7568 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 18195 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 31938 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 35970 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 27637 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 48137 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 27019 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.8м/с
58%
754мм
Популярные новости
Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕСPhoto8 сентября, 22:29 • 13224 просмотра
Украинцев в Польше ждут штрафы за вождение авто: что меняется с 1 октября9 сентября, 00:42 • 5278 просмотра
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленникаPhoto9 сентября, 01:19 • 10310 просмотра
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура01:55 • 12295 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС02:16 • 8006 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 1072 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 2182 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 3666 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 35968 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 29019 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Си Цзиньпин
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Беларусь
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 16338 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 16162 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 84402 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 42970 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 46705 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Шахед-136

Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Катя Сильченко и Сергей Неклева поженились на финальном показе Ukrainian Fashion Week. Церемония состоялась на подиуме, среди гостей были украинские звезды.

Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week

Финальный показ Ukrainian Fashion Week превратился в настоящую сенсацию - дизайнер и основательница бренда "The Coat" Катя Сильченко вышла замуж за ивент-менеджера Сергея Неклеву прямо на подиуме. Об этом пара сообщила на своей странице в Instagram, пишет УНН.

Подробности

Пусть твой понедельник будет моей свадьбой…08.09.2025

- говорится в сообщении, которое переводится как "Пусть твой понедельник будет моей свадьбой".

Для дизайнера это уже второй брак. В 2014 году она вышла замуж за бизнесмена Камо Багдасаряна, с которым у нее есть общая дочь. В 2020 году пара развелась, как отмечала сама Сильченко - из-за проблем, возникших на фоне пандемии.

Однако в апреле 2025 года ивент-менеджер Сергей Неклева, с которым художница состояла в отношениях, изменил свой статус в Facebook на "женат на Сильченко", что заставило поклонников думать, что пара поженилась тайно.

Однако вчера церемонию провели прямо на подиуме. Ведущей стала основательница UFW Ирина Данилевская. Среди гостей были MONATIK, Наталья Могилевская, Ирина Горовая, Вера Брежнева, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Катя Осадчая и другие звезды.

Кто унаследует империю Armani: план преемственности остается загадкой05.09.25, 21:07 • 11719 просмотров

Алена Уткина

ОбществоПроисшествияУНН Lite