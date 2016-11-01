Вертоліт впав на житловий будинок у Сочі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Через підіння вертольоту на дах приватного будинку в Сочі постраждало п’ять осіб і одна людина загинула, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Вертоліт впав на дах приватного житлового будинку в Адлерському районі Сочі.
"Вертоліт АС-50 звалився на дах будинку 37 на вулиці Цимлянська. Попередньо, постраждали шестеро людей, один з них загинув. Вертоліт частково зруйнований, пожежі немає, але розлилося паливо", - йдеться у повідомленні.
Очевидець події розповів, що впав, імовірно, прогулянковий вертоліт, на якому здійснюють екскурсійні обльоти околиць Сочі.
На місце події виїхали співробітники правоохоронних органів і рятувальники.
"Причиною жорсткої посадки вертольота АС-50 в Адлерському районі Сочі, при якій одна людина загинула і п'ять постраждали, за попередніми даними, стала технічна несправність повітряного судна", - зазначено у повідомленні.