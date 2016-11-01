Вертолет упал на жилой дом в Сочи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В результате падения вертолета на крышу частного дома в Сочи пострадали пять человек и один человек погиб, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Вертолет упал на крышу частного жилого дома в Адлерском районе Сочи.
"Вертолет АС-50 рухнул на крышу дома 37 на улице Цимлянская. Предварительно, пострадали шесть человек, один из них погиб. Вертолет частично разрушен, пожара нет, но разлилось топливо", - говорится в сообщении.
Очевидец происшествия рассказал, что упал, вероятно, прогулочный вертолет, на котором осуществляют экскурсионные облеты окрестностей Сочи.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.
"Причиной жесткой посадки вертолета АС-50 в Адлерском районе Сочи, во время которой один человек погиб и пять пострадали, по предварительным данным, стала техническая неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении.