Вершкове мало Україна продає, в основному, в Туреччину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У січні-березні цього року Україна експортувала 9 тис. тонн вершкового масла на загальну суму 38,6 млн дол., передає УНН із посиланням на дані ДФС.
За підсумками 3 місяців цього року, основним імпортером українського вершкового масла була Туреччина. У січні-березні Україна поставила до Туреччини даного продукту на 9,8 млн дол.
Друге місце у списку найбільших країн-імпортерів українського масла посідає Марокко. За 3 місяці Марокко імпортувала даного продукту на 8,8 млн дол.
Південна Африка посідає третє місце у списку найбільших країн-імпортерів українського вершкового масла із показником у 3,1 млн дол.
Також зазначається, що за підсумками 3 місяців Україна імпортувала 297 тонн вершкового масла на загальну суму 1,8 млн дол.
Нагадаємо, що раніше експертиза вершкового масла в Україні показала, що близько 70% цього продукту на полицях вітчизняного магазинів - фальсифікат.
Тим часом Україна нарощує експорт вершкового масла за кордон на тлі зменшення виробництва олії та тваринних жирів, а також на тлі значного збільшення імпорту пальмових жирів.
Така тенденція, на думку народного депутата Сергія Тригубенка, може свідчити про дискримінацію українського споживача з боку вітчизняних молочників.
"Наші молочники відправили на ринки, переважно Марокко, Туреччини та Нідерландів, 30,5 тис. тонн цього продукту. В цей же проміжок часу показники імпорту пальмової олії в Україну також зросли - вдвічі. Мова йде про близько 78 тис. тонн, що стали рекордними за останні сім сезонів.
Я хочу помилятися, але така статистика наводить на сумні висновки... Схоже, наш вітчизняний виробник, вибравши експортну стратегію, найбільш якісну продукцію (оскільки вершкове масло з пальмою купувати ніхто не буде) відправляє за кордон, а на внутрішній ринок продає максимально здешевлений і шкідливий продукт?" - зазначив Тригубенко.