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Сливочное мало Украина продает, в основном, в Турцию

Киев • УНН

 • 40101 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В январе-марте этого года Украина экспортировала 9 тыс. тонн сливочного масла на общую сумму 38,6 млн долл., передает УНН со ссылкой на данные ГФС.

Сливочное мало Украина продает, в основном, в Турцию

По итогам 3 месяцев этого года, основным импортером украинского масла была Турция. В январе-марте Украина поставила в Турцию данного продукта на 9,8 млн долл.

Второе место в списке крупнейших стран-импортеров украинского масла занимает Марокко. За 3 месяца Марокко импортировало данного продукта на 8,8 млн долл.

Южная Африка занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров украинского сливочного масла с показателем в 3,1 млн долл.

Также отмечается, что по итогам 3 месяцев Украина импортировала 297 тонн сливочного масла на общую сумму 1,8 млн долл.

Напомним, что ранее экспертиза сливочного масла в Украине показала, что около 70% этого продукта на полках отечественных магазинов - фальсификат.

Между тем Украина наращивает экспорт сливочного масла за границу на фоне уменьшения производства масла и животных жиров, а также на фоне значительного увеличения импорта пальмовых жиров.

Такая тенденция, по мнению народного депутата Сергея Тригубенко, может свидетельствовать о дискриминации украинского потребителя со стороны отечественных молочников.

"Наши молочники отправили на рынки, преимущественно Марокко, Турции и Нидерландов, 30,5 тыс. тонн этого продукта. В этот же промежуток времени показатели импорта пальмового масла в Украину также выросли - вдвое. Речь идет об около 78 тыс. тонн, что стали рекордными за последние семь сезонов.

Я хочу ошибаться, но такая статистика наводит на грустные выводы ... Похоже, наш отечественный производитель, выбрав экспортную стратегию, наиболее качественную продукцию (поскольку сливочное масло с пальмой покупать никто не будет) отправляет за границу, а на внутренний рынок продает максимально удешевленный и вредный продукт?" - отметил Тригубенко.

Украинские Национальные Новости

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