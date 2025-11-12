Верховний суд Австралії остаточно заборонив росії будівництво посольства в Канберрі - ABC
Київ • УНН
Рішення обґрунтовано міркуваннями національної безпеки, оскільки ділянка розташована за 300 метрів від парламенту Австралії.
Верховний суд Австралії остаточно заборонив росії будівництво нової будівлі посольства в столиці країни Канберрі. Він визнав законним анулювання договору оренди землі з міркувань національної безпеки, повідомляє УНН з посиланням на ABC.
Деталі
Ще в 2008 році росія уклала договір оренди на 99 років на ділянку землі в Канберрі за 300 метрів від парламенту Австралії і збиралася побудувати там нову будівлю свого посольства на заміну старої, яка розташована в іншому районі міста.
Однак в 2023 році австралійський парламент вирішив, що таке сусідство несе загрозу національній безпеці країни. Був ухвалений відповідний закон - російська сторона намагалась оскаржити це рішення, мотивуючи це тим, що воно нібито "суперечить" Конституції Австралії.
