Верховный суд Австралии окончательно запретил россии строительство посольства в Канберре - ABC

Решение обосновано соображениями национальной безопасности, поскольку участок расположен в 300 метрах от парламента Австралии.
Верховный суд Австралии окончательно запретил россии строительство нового здания посольства в столице страны Канберре. Он признал законным аннулирование договора аренды земли по соображениям национальной безопасности, сообщает УНН со ссылкой на ABC.
Еще в 2008 году россия заключила договор аренды на 99 лет на участок земли в Канберре в 300 метрах от парламента Австралии и собиралась построить там новое здание своего посольства взамен старого, которое расположено в другом районе города.
Однако в 2023 году австралийский парламент решил, что такое соседство несет угрозу национальной безопасности страны. Был принят соответствующий закон - российская сторона пыталась оспорить это решение, мотивируя это тем, что оно якобы "противоречит" Конституции Австралии.
