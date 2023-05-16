Верховний Суд почав голосування за висловлення недовіри голові ВС Князєву
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На засіданні Пленуму Верховного Суду відбувається таємне голосування – на порядку денному одне питання, а саме - висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, передає кореспондент УНН.
Деталі
Після проходження усіх необхідних організаційних процедур учасники Пленуму перейшли до процедури таємного голосування. На Пленумі присутні більше ніж 140 суддів. Голосують вони у кабінках за допомогою бюлетенів.
Слід додати, що висловлення недовіри матиме наслідком відсторонення Князєва від посади голови суду, однак він залишатиметься суддею ВС.
Сам Князєв, якого затримали на хабарі обсягом близько 2,7 млн доларів, на засіданні Пленуму відсутній. Однак процедура передбачає можливість розгляду питання про недовіру і без нього.
Доповнення
Добою раніше НАБУ викрило факт одержання хабаря головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим. Згодом у САП підтвердили затримання Князєва. Наразі повідомлення про підозру йому ще не вручили.
У НАБУ підтвердили, що у справі щодо корупції у Верховному Суді фігурує власник фінансової групи "Фінанси та кредит".
Бюро опублікувало фото сейфів з грошима після проведених обшуків у справі щодо затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, що пов’язано із ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".