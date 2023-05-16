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Верховный Суд начал голосование за выражение недоверия главе ВС Князеву

Верховный Суд начал голосование за выражение недоверия главе ВС Князеву

Киев • УНН

 • 5179705 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. На заседании Пленума Верховного Суда происходит тайное голосование – на повестке дня один вопрос, а именно - выражение недоверия председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, передает корреспондент УНН.

Детали

После прохождения всех необходимых организационных процедур участники Пленума перешли к процедуре тайного голосования. На Пленуме присутствуют более 140 судей. Голосуют они в кабинках с помощью бюллетеней.

Следует добавить, что выражение недоверия приведет к отстранению Князева от должности председателя суда, однако он будет оставаться судьей ВС.

Сам Князев, которого задержали на взятке в размере около 2,7 млн долларов, на заседании Пленума отсутствует. Однако процедура предусматривает возможность рассмотрения вопроса о недоверии и без него.

Дополнение

Сутками ранее НАБУ разоблачило факт получения взятки председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым. Впоследствии в САП подтвердили задержание Князева. Сейчас сообщение о подозрении ему еще не вручили.

В НАБУ подтвердили, что в деле о коррупции в Верховном Суде фигурирует владелец финансовой группы "Финансы и кредит".

Бюро опубликовало фото сейфов с деньгами после проведенных обысков по делу о задержании председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, что связано с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".

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