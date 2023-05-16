Верховный Суд начал голосование за выражение недоверия главе ВС Князеву
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. На заседании Пленума Верховного Суда происходит тайное голосование – на повестке дня один вопрос, а именно - выражение недоверия председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву, передает корреспондент УНН.
Детали
После прохождения всех необходимых организационных процедур участники Пленума перешли к процедуре тайного голосования. На Пленуме присутствуют более 140 судей. Голосуют они в кабинках с помощью бюллетеней.
Следует добавить, что выражение недоверия приведет к отстранению Князева от должности председателя суда, однако он будет оставаться судьей ВС.
Сам Князев, которого задержали на взятке в размере около 2,7 млн долларов, на заседании Пленума отсутствует. Однако процедура предусматривает возможность рассмотрения вопроса о недоверии и без него.
Дополнение
Сутками ранее НАБУ разоблачило факт получения взятки председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым. Впоследствии в САП подтвердили задержание Князева. Сейчас сообщение о подозрении ему еще не вручили.
В НАБУ подтвердили, что в деле о коррупции в Верховном Суде фигурирует владелец финансовой группы "Финансы и кредит".
Бюро опубликовало фото сейфов с деньгами после проведенных обысков по делу о задержании председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, что связано с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".