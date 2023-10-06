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Верховній Раді залишився один крок: Зеленський про виконання рекомендацій Єврокомісії

Верховній Раді залишився один крок: Зеленський про виконання рекомендацій Єврокомісії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії, і з нашого боку все буде готово. Верховній Раді залишився один крок. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, передає УНН.

Цитата

"Плідно співпрацюємо і з Європейським Союзом. Для нас з усіх поглядів важливо розпочати вже цього року переговори щодо членства в ЄС. Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії, і з нашого боку все буде готово. Верховній Раді залишився один крок, і принципово, щоб депутати цей крок зробили", - повідомив Зеленський.

Додамо

Президент зауважив, що ЄС для України – це не лише економічна безпека й потужний внесок у розв’язання питання геополітичної стабільності.

"Це ще й мотивація. Мотивація для нас, для наших воїнів, для всього нашого народу. Мотивація боротися, бути стійкими, пройти цю зиму й досягати наших національних цілей попри будь-який російський терор", - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо

Як повідомляло Politico, Європейський Союз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку, офіційне оголошення про це очікується вже в грудні.

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