Верховна Рада прийняла закон для підвищення соціального захисту військовослужбовців
Київ • УНН
Верховна Рада України ухвалила законопроект, спрямований на посилення соціального захисту та пільг для військовослужбовців та поліцейських.
Верховна Рада підтримала законопроєкт, спрямований на посилення соціального захисту військовослужбовців. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
Верховна Рада України підтримала законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист".
Розробка проєкту закону відбувалася у співпраці депутатської групи із представниками Міністерства оборони України.
Зазначені норми законопроєкту спрямовані на вирішення проблем соціальної сфери у війську та надання додаткових пільг військовослужбовцям.
Серед ключових положень нового закону:
- Надання можливості отримання одноразової відпустки при народженні дитини зі збереженням повного грошового забезпечення.
- Встановлення можливості для поранених військовослужбовців, згідно з рішенням ВЛК, перебувати на лікуванні за кордоном понад чотири місяці в разі потреби.
- Запровадження норм, спрямованих на запобігання порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями.
- Регулювання питань забезпечення кадрами у капеланській службі, дозволяючи приймати цивільних осіб на посади військових капеланів.
Додамо
Норми законопроєкту також передбачають нові повноваження для державних органів гуманітарної допомоги, включаючи обов'язкову перевірку якості гуманітарної допомоги для Сил оборони та встановлення відповідальності за невиконання заходів офіційного контролю якості гуманітарних товарів.
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