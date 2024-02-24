Верховная Рада приняла закон для повышения социальной защиты военнослужащих

Верховная Рада поддержала законопроект, направленный на усиление социальной защиты военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Верховная Рада Украины поддержала законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту".

Разработка проекта закона происходила в сотрудничестве депутатской группы с представителями Министерства обороны Украины.

Указанные нормы законопроекта направлены на решение проблем социальной сферы в армии и предоставление дополнительных льгот военнослужащим.

Среди ключевых положений нового закона:

Предоставление возможности получения одноразового отпуска при рождении ребенка с сохранением полного денежного обеспечения.

Установление возможности для раненых военнослужащих, согласно решению ВВК, находиться на лечении за рубежом более четырех месяцев в случае необходимости.

Введение норм, направленных на предотвращение нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальными домогательствами.

Регулирование вопросов обеспечения кадрами в капелланской службе, позволяя принимать гражданских лиц на должности военных капелланов.

Добавим

Нормы законопроекта также предусматривают новые полномочия для государственных органов гуманитарной помощи, включая обязательную проверку качества гуманитарной помощи для Сил обороны и установление ответственности за невыполнение мер официального контроля качества гуманитарных товаров.

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