Верещук розповіла про роботу Центрів боротьби з дезінформацією

Цитата:

"Наступним кроком буде створення міжвідомчої платформи, яка власне і буде у себе включати міністерства, які будуть між собою консолідувати напрямки роботи щодо спроможності України гібридній протидії. Дезінформація - лише один з інструментів, який паралельно, звичайно є у кожному гібридному прояві", - прокоментувала вона.

Деталі

Верещук додає, що залишилося декілька підготовчих процесів і Центр боротьби з дезінформацією розпочне свою роботу.

"Тут питання лише у часі. І кошти, і люди, і спеціалісти, і розвідспівтовариство будуть залучені, і міжвідомча платформа буде працювати", - резюмувала вона.

Доповнення

Раніше Верещук заявила, що антивакцинальну кампанію в Україні спровокувала Росія.