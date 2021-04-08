Верещук розповіла про роботу Центрів боротьби з дезінформацією
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі одного з телеканалів розповіла про міжвідомчу платформу для функціонування Центрів боротьби з дезінформацією, передає УНН.
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"Наступним кроком буде створення міжвідомчої платформи, яка власне і буде у себе включати міністерства, які будуть між собою консолідувати напрямки роботи щодо спроможності України гібридній протидії. Дезінформація - лише один з інструментів, який паралельно, звичайно є у кожному гібридному прояві", - прокоментувала вона.
Деталі
Верещук додає, що залишилося декілька підготовчих процесів і Центр боротьби з дезінформацією розпочне свою роботу.
"Тут питання лише у часі. І кошти, і люди, і спеціалісти, і розвідспівтовариство будуть залучені, і міжвідомча платформа буде працювати", - резюмувала вона.
Доповнення
Раніше Верещук заявила, що антивакцинальну кампанію в Україні спровокувала Росія.