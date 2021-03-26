Верещук прокоментувала підтримку Стерненка деякими "слугами народу"

Цитата

“Політичної відповідальності жодної поки що вони не несуть, бо справді ми в чаті маємо бурхливу дискусію з цього приводу і зрозуміло, що наша постанова і наша політична заява буде свідчити про зовсім інше: ми не підтримуємо вандалізм, екстремізм, решту проявів „мирних“ зібрань, які насправді були не мирними. Це точно не має нічого спільного з демократією. А те що в нас є колеги, які мають свою точку зору — ми демократична партія, нас багато, ми не як „Голос“, лише 19 осіб, у нас 245, ви уявляєте, що серед них є різні депутати і це їхня суб’єктивна позиція”, — сказала вона.

Деталі

Верещук додає, що фракція “Слуга народу” працює над тим, щоб всі депутати мали єдину позицію.

“Ми не можемо звинувачувати їх у цьому, але працюємо над тим, щоб позиція була єдина. Це не може повторюватися у такому вигляді. Право на мирне зібрання, будь ласка, на протест, будь ласка. Будь-яка ідея доведена до абсурду стає запереченням сама собі. Ось ця ідея, з якою вийшли люди, начебто за справедливий суд, начебто за хороші патріотичні цілі — у що вона перетворилася? В обструкцію суспільства, суспільство не сприйняло таких кроків та акцій, і на сьогодні зі 100 людей, які там було, 5 провокаторів, а 95 дійсно вийшли за ідею, змушені нести відповідальність”, — резюмувала вона.

Що було раніше

Суд засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені людини. Стерненко перебуватиме під вартою до моменту того, як його покарання вступить в силу.

У суботу, 20 березня, під стінами ОП активісти протестували з вимогою звільнити Сергія Стерненка. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти малювали червоною фарбою.

В Офісі Президента України заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.

Пізніше в ОП повідомили, що обсяги збитків, завданих державі внаслідок дій протестувальників під ОП, за попередніми даними, становлять приблизно 2 млн грн.