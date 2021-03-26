Верещук прокомментировала поддержку Стерненка некоторыми "слугами народа"

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“Политической ответственности никакой пока они не несут, потому что действительно мы в чате имеем бурную дискуссию по этому поводу и понятно, что наше постановление и наше политическое заявление будет свидетельствовать об обратном: мы не поддерживаем вандализм, экстремизм, остальные проявления „мирных“ собраний, которые на самом деле были не мирными. Это точно не имеет ничего общего с демократией. А то у нас есть коллеги, которые имеют свою точку зрения — мы демократическая партия, нас много, мы не как „Голос“, только 19 человек, у нас 245, вы представляете, что среди них есть разные депутаты и это их субъективная позиция”, — сказала она.

Детали

Верещук добавляет, что фракция “Слуга народа” работает над тем, чтобы все депутаты имели единую позицию.

“Мы не можем обвинять их в этом, но работаем над тем, чтобы позиция была единая. Это не может повторяться в таком виде. Право на мирное собрание, пожалуйста, на протест, пожалуйста. Любая идея доведенная до абсурда становится отрицанием самимсебе. Вот эта идея, с которой вышли люди, якобы за справедливый суд, якобы за хорошие патриотические цели — во что она превратилась? В обструкцию общества, общество не восприняло таких шагов и акций, и на сегодня из 100 человек, которые там были, 5 провокаторов, а 95 действительно вышли за идею, вынужденны нести ответственность”, — резюмировала она.

Что было раньше

Суд приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненка в деле по обвинению в похищении человека. Стерненко находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу.

В субботу, 20 марта, под стенами ОП активисты протестовали с требованием освободить Сергея Стерненка. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты рисовали красной краской.

В Офисе Президента Украины заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП сообщили, что объемы убытков, причиненных государству вследствие дий протестующих под ОП, по предварительным данным, составляют примерно 2 млн грн.