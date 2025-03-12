Венс показав на зустрічі з прем'єром Ірландії "шкарпетки з трилисником"

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін прибув до Вашингтона і вже поснідав з віце-президентом Дж. Д. Венсом у Військово-морській обсерваторії, передає УНН з посиланням на The Guardian.

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Як зазначає видання, Венс пожартував, що на ньому були "шкарпетки з трилисником", що "вселило надію на те, що Мартін вийде неушкодженим зі своєї зустрічі з Дональдом Трампом, яка відбудеться сьогодні в Овальному кабінеті".

Звертаючись до прем'єр-міністра Ірландії, Венс сказав: "Коли ми зустрінемося пізніше в Овальному кабінеті, президент буде великим шанувальником консервативного одягу. Тож, якщо він помітить ці шкарпетки, вам доведеться мене захищати. Це важлива частина зміцнення ірландсько-американських відносин".

The Guardian також додає, що "Ірландія вкладає кошти в інтенсивну дипломатичну підготовку, щоб запобігти повторенню догани, яку Венс влаштував Володимиру Зеленському минулого місяця".