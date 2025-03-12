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Венс показал на встрече с премьером Ирландии "носки с трилистником"

Киев • УНН

 • 16203 просмотра

Майкл Мартин прибыл в Вашингтон. Перед встречей с Дональдом Трампом он позавтракал с вице-президентом США, который пошутил про свои носки с трилистником.

Венс показал на встрече с премьером Ирландии "носки с трилистником"

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин прибыл в Вашингтон и уже позавтракал с вице-президентом Дж. Д. Венсом в Военно-морской обсерватории, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отмечает издание, Венс пошутил, что на нем были "носки с трилистником", что "вселило надежду на то, что Мартин выйдет невредимым из своей встречи с Дональдом Трампом, которая состоится сегодня в Овальном кабинете".

Обращаясь к премьер-министру Ирландии, Венс сказал: "Когда мы встретимся позже в Овальном кабинете, президент будет большим поклонником консервативной одежды. Так что, если он заметит эти носки, вам придется меня защищать. Это важная часть укрепления ирландско-американских отношений".

The Guardian также добавляет, что "Ирландия вкладывает средства в интенсивную дипломатическую подготовку, чтобы предотвратить повторение выговора, который Венс устроил Владимиру Зеленскому в прошлом месяце".

Антонина Туманова

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