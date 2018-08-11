Венесуельський депутат звинуватив владу в "атаці на країну" після замаху на Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Уряд Венесуели почав переслідування незгідних з його політикою після невдалого замаху на президента країни Ніколаса Мадуро. Таку думку висловив депутат Національної асамблеї (парламенту) від опозиції Хуан Андрес Мехіа на акції в Каракасі, організованій на підтримку затриманого владою колеги — Хуана Рекесенса, повідомляє УНН з посиланням на місцеве Union Radio.
“Ми не здивуємося, якщо будуть нові затримання депутатів, — наводить висловлювання Мехії радіостанція Union Radio. — Мова йде про атаку не тільки на парламент, що дуже серйозно, це не атака на Хуана Рекесенса, це атака на всю країну, яка в даний час страждає. ... Відповіддю уряду стало переслідування незгідних”.
Спроба вбити президента з використанням безпілотника була зроблена під час його виступу в Каракасі 4 серпня. Мадуро і члени вищого керівництва країни залишилися неушкоджені. До теперішнього часу коло підозрюваних у справі розширився до 25 осіб, з них 10 вже затримані, в тому числі опозиціонер Рекесенс. Ще один підозрюваний член парламенту — Хуліо Борхес — знаходиться в Колумбії.
Як повідомляв УНН, влада США заперечує причетність до активації БПЛА для замаху на Мадуро з їх території.