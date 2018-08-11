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Венесуэльский депутат обвинил власть в "атаке на страну" после покушения на Мадуро

Киев • УНН

 • 7562 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Правительство Венесуэлы начало преследование несогласных с его политикой после неудавшегося покушения на президента страны Николаса Мадуро. Такое мнение высказал депутат Национальной ассамблеи (парламента) от оппозиции Хуан Андрес Мехиа на акции в Каракасе, организованной в поддержку задержанного властями коллеги — Хуана Рекесенса, сообщает УНН со ссылкой на местное Union Radio.

Венесуэльский депутат обвинил власть в "атаке на страну" после покушения на Мадуро

“Мы не удивимся, если будут новые задержания депутатов, — приводит высказывания Мехии радиостанция Union Radio. — Речь идет об атаке не только на парламент, что очень серьезно, это не атака на Хуана Рекесенса, это атака на всю страну, которая в настоящее время страдает. ... Ответом правительства стало преследование несогласных”.

Попытка убить президента с использованием беспилотника была предпринята во время его выступления в Каракасе 4 августа. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы. К настоящему времени круг подозреваемых по делу расширился до 25 человек, из них 10 уже задержаны, в том числе оппозиционер Рекесенс. Еще один подозреваемый член парламента — Хулио Борхес — находится в Колумбии.

Как сообщал УНН, власти США отрицает причастность к активации БПЛА для покушения на Мадуро с их территории.

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