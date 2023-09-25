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Венесуела відновила контроль над в'язницею, де ув'язнені побудували басейн і ресторани

Венесуела відновила контроль над в'язницею, де ув'язнені побудували басейн і ресторани

Київ • УНН

 • 320595 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Уряд Венесуели відновив контроль над в’язницею Токорон у штаті Арагуа, яка багато років була під контролем банд. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

В’язниця Токорон, одна з найбільших у країні, раніше перебувала під прямим контролем ув’язнених, багато з яких були членами потужного транснаціонального злочинного угруповання «Трен де Арагуа» («Поїзд Арагуа»).

Венесуельські сили безпеки провели спецоперацію та залучили 11 тисяч правоохоронців, щоб відновити контроль над територією в'язниці.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Реміхіо Себальос заявив, що 80 високопоставлених членів банди Трен де Арагуа були затримані силами безпеки.

"Ми повністю ліквідували групу лідерів так званого «Трен де Арагуа». Вони пішли", - сказав міністр.

Доповнення

За останні роки в’язні побудували басейн і кілька ресторанів у стінах в’язниці. Вони вільно користувалися автоматичними гвинтівками та кулеметами. За даними міністерства інформації Венесуели, після операції тисячі ув'язнених були переведені в інші в'язниці.

Хоча банди часто керують в’язницями у Венесуелі, пенітенціарна установа Токорон була сумнозвісною в країні і в останні роки стала символом нездатності уряду Венесуели відновити контроль.

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Tren de Aragua – найпотужніша злочинна група Венесуели. Згідно з даними Державного департаменту США, в останні роки він розширив свою діяльність до Колумбії, Еквадору, Перу та Аргентини.

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