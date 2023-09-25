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Венесуэла восстановила контроль над тюрьмой, где заключенные построили бассейн и рестораны

Венесуэла восстановила контроль над тюрьмой, где заключенные построили бассейн и рестораны

Киев • УНН

 • 320593 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Правительство Венесуэлы восстановило контроль над тюрьмой Токорон в штате Арагуа, которая много лет была под контролем банд. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Тюрьма Токорон, одна из крупнейших в стране, ранее находилась под прямым контролем заключенных, многие из которых были членами мощной транснациональной преступной группировки «Трен де Арагуа» («Поезд Арагуа»).

Венесуэльские силы безопасности провели спецоперацию и привлекли 11 тысяч правоохранителей, чтобы восстановить контроль над территорией тюрьмы.

Министр внутренних дел Венесуэлы Ремихио Себальос заявил, что 80 высокопоставленных членов банды Трен де Арагуа были задержаны силами безопасности.

"Мы полностью ликвидировали группу лидеров так называемого «Трен де Арагуа». Они ушли", - сказал министр.

Дополнение

За последние годы заключенные построили бассейн и несколько ресторанов в стенах тюрьмы. Они свободно пользовались автоматическими винтовками и пулеметами. По данным министерства информации Венесуэлы, после операции тысячи заключенных были переведены в другие тюрьмы.

Хотя банды часто управляют тюрьмами в Венесуэле, пенитенциарное учреждение Токорон было печально известным в стране и в последние годы стало символом неспособности правительства Венесуэлы восстановить контроль.

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Tren de Aragua – самая мощная преступная группа Венесуэлы. Согласно данным Государственного департамента США, в последние годы он расширил свою деятельность до Колумбии, Эквадора, Перу и Аргентины.

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