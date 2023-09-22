На росія в’язням пропонують дострокове звільнення в обмін на контракт зі збройними силами - Генштаб

Цитата

“У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів та з метою комплектування підрозділів повітряно-десантних військах на території краснодарського краю російської федерації проводяться агітаційні заходи в місцях позбавлення волі.

В’язням обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракт із збройними силами росії, термін дії якого до закінчення війни”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Рік тому росія розпочала мобілізацію, яка оминула москву. Однак нова хвиля, ймовірно, торкнеться і столичних мешканців, але тих у кого є якісь проблеми із законом.