Нова хвиля мобілізації у рф, ймовірно, не омине москву: у розвідці повідомили деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Рік тому росія розпочала мобілізацію, яка оминула москву. Однак нова хвиля, ймовірно, торкнеться і столичних мешканців, але тих у кого є якісь проблеми із законом. Про це повідомив під час телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов, передає УНН.
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За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, росія продовжує приховану мобілізацію, мобілізуючи щомісяця до 20 тисяч людей. Ці люди не є професійними військовими, але вони все одно становлять загрозу для України,
На запитання, які висновки робить ГУР щодо кількості мобілізованих росіян та про якість набору рік тому і зараз, Юсов відповів: “Переважно ця хвиля мобілізації, яка пройшла рік тому, обійшла стороною москву та московську область. Вона торкнулася в основному столичних мешканців, але не гастарбайтерів. Цього разу, імовірно, буде трохи по-іншому. Попри те, що путінський режим все одно буде намагатися уникати мобілізації москвичів, вона неминуче торкнеться і їх. В цілому, попри те, що намагаються не збуджувати суспільні настрої, тобто вибирати людей, які мають якісь проблеми з законом, мають штрафи, аліменти, кредити, разом з тим це вже була повноцінна хвиля мобілізації, яка торкнулася багатьох цілком пересічних російських родин. Нова імовірна хвиля безумовно торкнеться ще більшої кількості людей”, - зазначив Юсов.
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Представник ГУР також зауважив, що прихована хвиля мобілізації у росії триває і не зупинялась.
“Весь цей час різноманітні мобілізаційні заходи, в тюрмах та на інших сферах та ділянках, така мобілізація триває і 20 тисяч людей на місяць до рашистської армії залучається. Тому новиною може бути власне нова хвиля публічної мобілізації, а часткова чи не часткова - не суть як вона буде називатись”, - сказав Юсов.
Крім того, попри те, що мобілізовані - це не професійні військові та основна кадрової російської армії вже була знищена в ході першого етапу повномасштабного вторгнення. Така значна кількість особового складу несе небезпеку для Сил оборони.
"Але так чи інакше, це велика кількість особового складу, а це означає, що навіть якщо і не професійно, але навчена та озброєна, і якщо вона їздить і стріляє, так чи інакше це небезпека. І звичайно втрати в окупантів великі, і особового складу вони історично не шкодують, але тим не менш, і вони так само становлять загрозу та небезпеку і не зважати на це не можна. І тільки сама кількість загарбників, яка зараз знаходиться на ТОТ, - це понад 400 тисяч військового компоненту. Це ж серйозна цифра, якщо так уявити собі кількісно. А ці люди ще й озброєні і виконують поставлені бойові завдання”, - повідомив Юсов.
Він також наголосив, що у російській армії вистачає командирів, але про їхні якості є питання.
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