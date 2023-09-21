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Нова хвиля мобілізації у рф, ймовірно, не омине москву: у розвідці повідомили деталі

Нова хвиля мобілізації у рф, ймовірно, не омине москву: у розвідці повідомили деталі

Київ • УНН

 • 191540 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Рік тому росія розпочала мобілізацію, яка оминула москву. Однак нова хвиля, ймовірно, торкнеться і столичних мешканців, але тих у кого є якісь проблеми із законом. Про це повідомив під час телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов, передає УНН.

Деталі

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, росія продовжує приховану мобілізацію, мобілізуючи щомісяця до 20 тисяч людей. Ці люди не є професійними військовими, але вони все одно становлять загрозу для України,

На запитання, які висновки робить ГУР щодо кількості мобілізованих росіян та про якість набору рік тому і зараз, Юсов відповів: “Переважно ця хвиля мобілізації, яка пройшла рік тому, обійшла стороною москву та московську область. Вона торкнулася в основному столичних мешканців, але не гастарбайтерів. Цього разу, імовірно, буде трохи по-іншому. Попри те, що путінський режим все одно буде намагатися уникати мобілізації москвичів, вона неминуче торкнеться і їх. В цілому, попри те, що намагаються не збуджувати суспільні настрої, тобто вибирати людей, які мають якісь проблеми з законом, мають штрафи, аліменти, кредити, разом з тим це вже була повноцінна хвиля мобілізації, яка торкнулася багатьох цілком пересічних російських родин. Нова імовірна хвиля безумовно торкнеться ще більшої кількості людей”, - зазначив Юсов.

Додамо

Представник ГУР також зауважив, що прихована хвиля мобілізації у росії триває і не зупинялась.

“Весь цей час різноманітні мобілізаційні заходи, в тюрмах та на інших сферах та ділянках, така мобілізація триває і 20 тисяч людей на місяць до рашистської армії залучається. Тому новиною може бути власне нова хвиля публічної мобілізації, а часткова чи не часткова - не суть як вона буде називатись”, - сказав Юсов.

Крім того, попри те, що мобілізовані - це не професійні військові та основна кадрової російської армії вже була знищена в ході першого етапу повномасштабного вторгнення. Така значна кількість особового складу несе небезпеку для Сил оборони.

"Але так чи інакше, це велика кількість особового складу, а це означає, що навіть якщо і не професійно, але навчена та озброєна, і якщо вона їздить і стріляє, так чи інакше це небезпека. І звичайно втрати в окупантів великі, і особового складу вони історично не шкодують, але тим не менш, і вони так само становлять загрозу та небезпеку і не зважати на це не можна. І тільки сама кількість загарбників, яка зараз знаходиться на ТОТ, - це понад 400 тисяч військового компоненту. Це ж серйозна цифра, якщо так уявити собі кількісно. А ці люди ще й озброєні і виконують поставлені бойові завдання”, - повідомив Юсов.

Він також наголосив, що у російській армії вистачає командирів, але про їхні якості є питання.

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