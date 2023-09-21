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Відсутність регулярних ротацій в російській армії деморалізують її війська – британська розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Російські війська не проводять успішні наступальні операції через відсутність ротації підрозділів з бойового чергування та навчань, зазначають аналітики у черговому звіті на основі розвідданих Міноборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що сьогодні, 21 вересня, минає річниця оголошення президентом росії володимиром путіним "часткової мобілізації" 2022 року, під час якої близько 300 тисяч російських резервістів були призвані на службу в Україну.

15 вересня цього року голова комітету з оборони державної думи росії, колишній генерал андрій картаполов повторив, що мобілізовані військовослужбовці зобов'язані служити на час проведення "спеціальної військової операції". Він також заявив, що ротація військовослужбовців із зони бойових дій під час їхньої служби неможлива.

Цитата

«Відсутність регулярних ротацій підрозділів з бойового чергування, швидше за все, є одним з найважливіших факторів, що сприяють низькому моральному духу росіян, а також нездатності російської армії проводити підготовку вищого рівня з моменту вторгнення. Відсутність такої підготовки, ймовірно, сприяє ускладненню у проведенні росією успішних комплексних наступальних операцій», - заявили в Міноборони.

Доповнення

Значні втрати на фронті змушують росіян доукомплектовувати армію випускниками навчальних закладів. Зокрема, активно агітують долучилися до лав окупаційних військ тих, хто тільки-но закінчив училища, інтернати та технікуми.

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