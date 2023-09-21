Отсутствие регулярных ротаций в российской армии деморализуют ее войска - британская разведка

Детали

Отмечается, что сегодня, 21 сентября, исполняется годовщина объявления президентом россии владимиром путиным "частичной мобилизации" 2022 года, во время которой около 300 тысяч российских резервистов были призваны на службу в Украину.

15 сентября этого года председатель комитета по обороне государственной думы россии, бывший генерал андрей картаполов повторил, что мобилизованные военнослужащие обязаны служить на время проведения "специальной военной операции". Он также заявил, что ротация военнослужащих из зоны боевых действий во время их службы невозможна.

Цитата

«Отсутствие регулярных ротаций подразделений с боевого дежурства, скорее всего, является одним из важнейших факторов, способствующих низкому моральному духу россиян, а также неспособности российской армии проводить подготовку высшего уровня с момента вторжения. Отсутствие такой подготовки, вероятно, способствует затруднению в проведении россией успешных комплексных наступательных операций», - заявили в Минобороны.

Дополнение

Значительные потери на фронте заставляют россиян доукомплектовывать армию выпускниками учебных заведений. В частности, активно агитируют вступить в ряды оккупационных войск тех, кто только что окончил училища, интернаты и техникумы.