Новая волна мобилизации в рф, вероятно, не обойдет москву: в разведке сообщили детали

Детали

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, россия продолжает скрытую мобилизацию, мобилизуя ежемесячно до 20 тысяч человек. Эти люди не являются профессиональными военными, но они все равно представляют угрозу для Украины,

На вопрос, какие выводы делает ГУР по количеству мобилизованных россиян и о качестве набора год назад и сейчас, Юсов ответил: “В основном эта волна мобилизации, которая прошла год назад, обошла стороной москву и московскую область. Она коснулась в основном столичных жителей, но не гастарбайтеров. На этот раз, вероятно, будет немного по-другому. Несмотря на то, что путинский режим все равно будет пытаться избегать мобилизации москвичей, она неизбежно коснется и их. В целом, несмотря на то, что стараются не возбуждать общественные настроения, то есть выбирать людей, которые имеют какие-то проблемы с законом, имеют штрафы, алименты, кредиты, вместе с тем это уже была полноценная волна мобилизации, которая коснулась многих вполне рядовых российских семей. Новая вероятная волна безусловно коснется еще большего количества людей”, - отметил Юсов.

Добавим

Представитель ГУР также отметил, что скрытая волна мобилизации в россии продолжается и не останавливалась.

“Все это время различные мобилизационные мероприятия, в тюрьмах и на других сферах и участках, такая мобилизация продолжается и 20 тысяч человек в месяц в рашистскую армию привлекается. Поэтому новостью может быть собственно новая волна публичной мобилизации, а частичная или не частичная - не суть как она будет называться”, - сказал Юсов.

Кроме того, несмотря на то, что мобилизованные - это не профессиональные военные и основная кадровая российская армия уже была уничтожена в ходе первого этапа полномасштабного вторжения. Такое значительное количество личного состава несет опасность для Сил обороны.

"Но так или иначе, это большое количество личного состава, а это значит, что даже если и не профессионально, но обученная и вооруженная, и если она ездит и стреляет, так или иначе это опасность. И конечно потери у оккупантов большие, и личного состава они исторически не жалеют, но тем не менее, и они так же представляют угрозу и опасность и не учитывать это нельзя. И только само количество захватчиков, которое сейчас находится на ВОТ, - это более 400 тысяч военного компонента. Это же серьезная цифра, если так представить себе количественно. А эти люди еще и вооружены и выполняют поставленные боевые задачи”, - сообщил Юсов.

Он также отметил, что в российской армии хватает командиров, но об их качествах есть вопросы.

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