На россия заключенным предлагают досрочное освобождение в обмен на контракт с вооруженными силами - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Россияне несут значительные потери на фронте, что заставляет их усиливать агитационные мероприятия и предлагать заключенным досрочное освобождение в обмен на контракт с вооруженными силами. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
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“В связи с катастрофическими потерями оккупантов и с целью комплектования подразделений воздушно-десантных войсках на территории краснодарского края российской федерации проводятся агитационные мероприятия в местах лишения свободы.
Заключенным обещают досрочное освобождение из мест лишения свободы в обмен на контракт с вооруженными силами россии, срок действия которого до окончания войны”, - говорится в сообщении.
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Год назад россия начала мобилизацию, которая обошла москву стороной. Однако новая волна, вероятно, коснется и столичных жителей, но тех у кого есть какие-то проблемы с законом.